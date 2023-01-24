Dünyada düştü, bizde zamlandı

Kahve fiyatları, uluslararası piyasada gerilese de Türkiye’de kahve zincirleri yılbaşından sonra fiyatlarında yüzde 30 oranında zam yaptı.

Ekonomim gazetesinde yer alan habere göre; uzmanlar, Türkiye’de kahve fiyatlarında yaşanan artışın özellikle kavurma, nakliye ve diğer genel gider kalemlerindeki artıştan kaynaklandığını söyledi. Okan Üniversitesi öğretim görevlisi, Gastronomi Yazarı ve Kahve Danışmanı Cenk R. Girginol, kahve işletmelerinin ambalajdan nakliyeye tüm giderlerinin geçen yıla göre neredeyse yüzde 100 arttığı kaydederek, “Böylece bir fincan kahvenin maliyeti geçen yıla göre ciddi bir artış gösterdi” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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