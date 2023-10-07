Dünyada düşüyor, bizde çıkıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporuna göre, küresel gıda fiyatları eylülde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle 121,5 puan oldu.

Türkiye’de yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada 2,53 puan artışla 96,17’ye, işlenmiş gıdada 2,15 puan artarak yüzde 59,95’e yükselmişti. FAO, küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağlar, süt ürünleri ve et endekslerindeki düşüşlerin şeker ve mısır fiyatlarındaki artışı dengelemesiyle eylülde hemen hemen sabit kaldığını duyurdu. t24’ün haberine göre, FAO’dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle 121,5 puan oldu. Ancak Türkiye’de gıda fiyatları 36 aydır aralıksız zamlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 4 Ekim’de açıkladığı enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada 2,53 puan artışla 96,17’ye, işlenmiş gıdada 2,15 puan artarak yüzde 59,95’e yükseldi. Haber Merkezi

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