Dünyada gıda ucuzlarken Türkiye’de yüzde 73,6 arttı

Dünyada gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,8 düştü. Türkiye’de ise gıda fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 73,6 artış göstermişti.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre; küresel gıda fiyatları, yemeklik yağ, süt ürünleri ve temel gıda maddelerinin tedarikine ilişkin endişelerin devam ettiği bir ortamda, iki yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Küresel Gıda Fiyat Endeksi’nin geçen ay zayıf talep ve verimli bitkisel yağ ve süt üretimi nedeniyle yüzde 2,1 düşerek 121,4’e gerilediğini belirtti. Bu verilere göre, dünyada gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,8 düştü. TÜİK verilerine göre, enflasyon Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 olarak gerçeklemişti. Ana harcama gruplarına bakıldığında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 89,31 ile lokanta ve otellerde görülmüştü. Bu grubu yüzde 73,6 ile gıda izlemişti.