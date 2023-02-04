“Dünyada gıdaya erişim zorlaşırken, üçte biri israf ediliyor”

Barilla, Türkiye’de Gıda Bankacılığının çatı kuruluşu olan TİDER (Temel İhtiyaç Derneği) tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Gıda Bankacılığı Zirvesi”nde ‘Gıda Bankacılığına Destek Verenler’ panelinde yer aldı.

Panelin konuşmacıları arasında yer alan Barilla Gıda Müşteri Hizmetleri ve Talep Planlama Müdürü Buket Karagüç, “Tüm dünyada gıdaya erişim zorluğu yaşanırken, diğer taraftan ciddi bir israf ve gıda kaybı yaşanıyor. Küresel ölçekte her yıl gıdanın üçte biri israf ediliyor, bu da 1,6 milyar tona denk geliyor. Gerçekleşen bu israfla açlıkla mücadele eden 800 milyon kişinin defalarca kez beslenmesinin önüne geçiliyor. İsraf dediğimizde sadece evsel tüketime odaklanıyoruz ancak kaybın aslında büyük kısmı zincirin diğer halkalarında başlıyor. Örneğin, tarımsal üretimde tüm zincir boyunca su israfının üçte ikisi gerçekleşiyor. Perakende ve lojistik bacağında da farklı sebeplerle ciddi bir kayıp gözlemliyoruz. Bu sebeple gıda israfına bütün olarak bakmak gerekir. Her bir halkanın üzerine düşen kısımda sorumluluk alması ile gıda israfını asgari seviyeye indirebiliriz” dedi.

Seyhan Şentürk - Yeni Asya