Dünyanın en pahalı borçlanması

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy: “Faizin kötülüğünden bahsedip dolar borçlanmasını yüzde 7,25’le yapmak; bu dünyanın en pahalı borçlanmasıdır.”
Prof. Dr. Ulusoy, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 3 milyar dolarlık kira sertifikası ihracında faiz oranının yüzde 7,25 olmasını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Hükümetin yükse faize karşı tutumuna işaret eden Ulusoy, “Faizin kötülüğünden bahsedip, dolar borçlanmasını yüzde 7.25 ile yapmak. Dünyanın en pahalı borçlanmasıdır bu. Yükü enflasyondur, bedelsiz fazla mesai yapmaktır” dedi.
Haber Merkezi