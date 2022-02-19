Dünyanın en pahalı borçlanması

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy: “Faizin kötülüğünden bahsedip dolar borçlanmasını yüzde 7,25’le yapmak; bu dünyanın en pahalı borçlanmasıdır.”

Prof. Dr. Ulusoy, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 3 milyar dolarlık kira sertifikası ihracında faiz oranının yüzde 7,25 olmasını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Hükümetin yükse faize karşı tutumuna işaret eden Ulusoy, “Faizin kötülüğünden bahsedip, dolar borçlanmasını yüzde 7.25 ile yapmak. Dünyanın en pahalı borçlanmasıdır bu. Yükü enflasyondur, bedelsiz fazla mesai yapmaktır” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 420

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.