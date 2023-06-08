Dünyanın en zengin 33 milyarderi İstanbul’da yaşıyor

Küresel varlık yönetim şirketi Wealth-X, 2022 yılının “dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler” listesini yayımladı.

Kuruluşa göre dolar milyarderlerinin yüzde 30’u, dünya genelindeki 16 kentte yaşıyor. İstanbul, 33 dolar milyarderiyle bu listede 13. sırada yer aldı. En fazla milyarderin yaşadığı şehir ise 136 kişi ile New York oldu. Wealth-X’e göre zenginler 3 ayrı kategoride gruplanıyor. 1 milyon doları olan milyoner, 30 milyon dolardan fazla varlığa sahip olanlar “ultra yüksek net değerli birey” olarak tanımlanıyor. 1 milyar dolara ulaşanlara ise milyarder deniyor. Haber Merkezi

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