'Durum daha da kötüye gidecek'

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğretim üyesi, ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunun sonuçlarını değerlendirdi.

Ekonomi alanında çok fazla belirsizlik olduğunu belirten Acemoğlu’nun değerlendirmeleri şu şekilde: “Ekonomi için çok fazla belirsizlik var. Kısa vadede, bazı yabancılar Erdoğan’ın zaferini istikrar için iyi görebilirler. Ama mevcut politikaların devam etmesi tüm tarafları endişelendiriyor. Negatif reel faiz oranları politikası, ajansların tamamen bağımsız olmaması ve daha geniş çapta yanlış yönetimin artan maliyetleri olacaktır. Bu, Merkez Bankası’nın rezervlerinin özetinde görülebilir. Daha büyük tehdit, mevcut üç ana sorunun pekişmesidir: Üretkenlik artışı ve verimlilik iyileştirmelerinin olmaması; kurumsal ve mali bilançolar ile kötüleşen mali durum. Üçü de çok maliyetli. Yeterli yatırım veya teknolojik ve verimlilik iyileştirmeleri olmadan, inşaat sektörü, kredi genişlemesi ve hükümet harcamaları tarafından yönlendirilen ekonomik büyüme düşük kaliteli olur. Yolsuzluk ve patronaj işleri daha da kötüleştiriyor. (...) Mevcut yolda, bunların tümü muhtemelen daha da kötüye gidecek ve kesinlikle daha iyi olmayacak.”

Haber Merkezi