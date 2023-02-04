Düşen, alım gücümüz

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak ayında yüzde 6,65 artan, ancak baz etkisiyle yıllık yüzde 57,68’e gerileyen enflasyon rakamlarına tepki gösterdi.

“Düşen enflasyon değil, alım gücümüzdür” başlıklı açıklamada; “Baz etkisi ile hız kesen TÜİK yıllık enflasyon rakamlarına dayanarak ‘enflasyonu düşürdük’ demek halkı aldatmaya çalışmaktır. Halk, ne kadar TÜİK’in takla attırdığı rakamlarla gizlenmeye çalışılsa da hayat pahalılığını her gün iliklerine kadar yaşamaya devam etmektedir” denildi. KESK, baz etkisiyle gerileyen yıllık enflasyona ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir” açıklamasına tepki gösterdi.

TÜİK RAKKAMLARI GİZLİYOR

KESK’ten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “Mevcut iktidar sözcüleri TÜİK verilerini temel alarak ‘ekonomi politikalarımız sonuç verdi, enflasyonu düşürdük, en zor dönemi geride bıraktık’ açıklamaları yapsa da güneş artık balçıkla sıvanmamaktadır. İktidara ve TÜİK verilerine göre her şey toz pembe olabilir. Ancak başta emeği ile geçim mücadelesi verenler olmak üzere bu açıklamaların, hamasetlerin hiçbir karşılığı yoktur. Çünkü halk, ne kadar TÜİK’in takla attırdığı rakamlarla gizlenmeye çalışılsa da hayat pahalılığını her gün iliklerine kadar yaşamaya devam etmektedir.

İstanbul - anka