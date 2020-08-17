Düşük faiz kısa sürdü

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankasının son aldığı tedbirlerin mevduat ve kredi faizleri üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Merkez Bankasının fonlama maliyetini artırması sonrasında bankaların kredi faizlerini yükseltmeye başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, “Şu ana kadar konutlarını ya da yazlık evlerini hiç ummadıkları kadar yüksek fiyata satmış olanlar şanslıydı. Benzer şekilde ikinci el arabalarını neredeyse ilk aldıkları fiyattan daha yükseğe satmış olanlar da benzer bir mutluluğa kavuştular. Faizlerdeki yükseliş nedeniyle bu trendin bundan sonra seçici şekilde gelişmeye devam edeceğini söyleyebilirim. Geride bıraktığımız iki aya nazaran daha sakin devam edecek bir konut ve otomotiv piyasasıyla karşı karşıya olacağız” dedi.

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