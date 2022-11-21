Ekim ayı itibariyle konut satışları azaldı. Bu durum, konut fiyatlarında düşüş beklentisine neden oldu ancak uzmanlara göre, düşüş bekleyenler hayal kırıklığı yaşayacak.

Ekonomi yazarı Barış Soydan, konut fiyatlarının düşmeyeceğini düşünüyor. Aylık artışın yüzde 5 bandında olduğunu söyleyen Soydan, enflasyonun da aylık yüzde 5 bandında olduğunu belirtiyor. Soydan’a göre, konut fiyatlarındaki artış hızının düşmesinin nedeni, enflasyon ile aynı seyirde gitmesi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Emlak Danışmanı Doğan Yücel de Soydan’la benzer düşüncelere sahip. TOKİ projelerinin konut piyasasında etkisiz kalacağını savunan Yücel, şunları söylüyor: “TOKİ’de, gerçek ihtiyaç sahipleri konut sahibi olamıyor. Konuyla ilgili denetleme de yapılmıyor. Emlak piyasasında yerli alıcılar için konut sahibi olmak artık hayal. Yabancılar için Türkiye’de ev almak ise bir fırsat. Paraları değerli. Orta ve alt gelir grubundaki dört kişilik bir ailenin hepsi çalışıyor olsa bile konut sahibi olamaz. Fiyatlar gereğinden fazla yükseldi. Talep anlamında, piyasa aktörleri şu an yabancılar.” Haber Merkezi

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