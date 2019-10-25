E-haciz vatandaşı fena vurdu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, e-haciz uygulaması ile borcu olan 3 milyon 300 bin kişinin banka hesaplarına el koNulması ile oluşan mağduriyetlere dikkat çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, e-haciz uygulaması ile borcu olan 3 milyon 300 bin kişinin banka hesaplarına el konulması ile oluşan mağduriyetlere dikkat çekti. Gürer, “Esnaf, çiftçi, kredi borcu olan öğrenci borç kıskacıyla icralıktır. Emekli, engelli, işçi, memur geçim sıkıntısı içindedir. Dar gelirlerin yanında işsizler de perişandır. Bu konularla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın ekonomi kötüye gittikçe kimden ne koparırım anlayışıyla alacakların tahsilinde sınır tanımamasına tepki göstererek, “Zam üstüne zam yetmez gibi kredi, vergi ve prim borcu dolayısıyla 3 milyon 300 bin kişinin banka hesaplarının bloke edildiği ifade edilmektedir, e-haciz uygulamasıyla tebliğler vatandaşa ulaşmadan varlıklarına el konulduğu belirtilmektedir. Niğde'den esnaf arıyor: "Borcumdan dolayı varlığımı bloke etmişler, varlığım borcumdan fazla, ama elimi kolumu bağladılar, diyor” dedi.

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