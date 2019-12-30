e-ticaret % 35 büyüdü

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “2019’da e-ihracat cirolarında rekor artış yaşandı.

Finansal teknolojiler sektöründeki son gelişmelerle beraber, 2020 online ticaret sektörü için altın yıl olacak” dedi. Türkiye’de e-ticaret sektörünün 2019’da yüzde 30-35 arasında büyüdüğünü ifade eden Cenk Çiğdemli, pazar büyüklüğünün 60 milyar TL’yi aştığını belirtti. Dünya genelinde e-ticaret satış hacminin önümüzdeki yıl 4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini dile getiren Çiğdemli, “Şirketlerin e-ihracat ciroları yüzde 147 civarında artış gösterdi. 2019’da Ticimax Akademi çatısı altında 9027 kişiye e-ticaret eğitimi verdik. Ayrıca Anadolu’da 50’den fazla ilimizde, KOBİ’lere yönelik ücretsiz e-ticaret ve e-ihracat farkındalık konferansları düzenledik. 2020’de Ar-Ge yatırımlarımızı artıracağız ve eğitimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. 2020 büyüme hedefimizi de yüzde 100 olarak belirledik.” diye konuştu. İstanbul - Aslan Özdemir

Okunma Sayısı: 122

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.