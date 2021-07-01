E-Ticarette 2021 hedefi 400 milyar TL

Koronavirüs salgını sebebiyle zamanın büyük bölümününün evlerde geçirilmesi, internet alış verişlerine olan ilgiyi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük oranda arttırdı.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2020 raporuna göre, Türkiye’de en çok e-ticaret alış verişi yapan il yüzde 35 ile İstanbul oldu.

Pandeminin başlangıcından itibaren ciddî bir ivme kaydeden e-ticaret sektörünün 2020 yılı verileri Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı. Rapora göre, Türkiye’de en çok e-ticaret alış verişi yapan ilk 10 ilden birincisi yüzde 35’lik rekor ile İstanbul oldu. İkinci sıraya yüzde 11 ile Ankara yerleşti. Ankara’yı; İzmir yüzde 6, Bursa yüzde 3, Antalya yüzde 3; Kocaeli, Adana, Konya, Mersin ve Gaziantep ise yüzde 2 ile takip etti.

2021 hedefi ne?

Türkiye’deki e-ticaret sektörünü değerlendiren Meydan eticaret kurucusu Şerif Temizkan, “Türkiye’de e-ticaret sektörü 2019 yılında Türk Lirası bazında yüzde 39 büyüme ile 83.1 milyar liralık hacme ulaştı. Sektör dolar bazında yüzde 18 büyürken, 2015-2019 yılları arasında sektörün ortalama yıllık büyüme hızı yüzde 35 oldu. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) açıkladığı 2020 yılı e-ticaret verilerine göre ise koronavirüs salgının da etkisiyle, 2020 yılında online alış veriş harcamaları geçen yıla göre yüzde 85 büyüdü. Rekor büyüme yaşayan e-ticaret sektörünün 2021 hedefi ise 400 milyar TL.” dedi.

İstanbul - Seyhan Şentürk