Edirne’de toplu ulaşım yüzde 40 zamlandı

Edirne Belediye Meclisi’nin olağan toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı.

Oda başkanları, Edirne Belediye Meclisi’nin toplantısına katılarak esnafın sorunlarını dile getirdi. Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Başkanı Hakan Giyik, “Zam talebimiz bizi tatmin etmediği takdirde yine aynı şeylerle karşı karşıya kalacağımızı bilmenizi isterim. Çünkü kontak kapatmak bize yakışmaz. Bizim mesleğimiz, işimiz bu ama biz araçlarımızı artık hareket ettiremeyeceğiz” dedi. Zamla birlikte ETUS şehir içi toplu ulaşım ücreti öğrenci 11 lira 90 kuruşa, sivil ise 16 lira 80 kuruşa yükseldi. Edirne Belediyesi’nin ETUS’a gelir desteği ise araç başına 8 bin 100 olarak karara bağlandı. Yüzde 40 zamla taksi açılış ücreti 28 liraya, indi bindi ücreti ise 60 liraya yükseldi. Haber Merkezi

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