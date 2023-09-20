Ek MTV tahsilatı yüzde 20,8’de kaldı

Çifte MTV ödemesi konusunda gelen rakamlar, vatandaşın bu konudaki isteksizliğini gözler önüne serdi.

Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, 2023 yılı Ağustos dönemine ait bütçe verilerine bakıldığında sadece 3,4 milyar TL’lik MTV tahsil edildiğini ve tahsilat oranının yüzde 20,8’de kaldığını söyledi. Otomobil, arazi taşıtları, motosiklet, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak, helikopter gibi kayıt ve tescile tabi motorlu araçlar için her yılbaşında MTV tarifesi belirleniyor ve Ocak ile Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor. 2023 yılı bütçesinde yıllık 38,6 milyar TL MTV tahsilatı öngörülüyordu. İki eşit taksitte ödendiğinden 2023 yılının Ocak ve Temmuz dönemlerinde 19,3 milyar TL MTV tahsil edilmesi bekleniyordu. Temmuz ayında yapılan ek bütçe ile bu yıl MTV’nin bir kere daha alınacağı belirtilerek yıllık toplam tahsilat hedefi de 71,2 milyar TL’ye yükseltildi.

İstanbul - Nihat Orhan