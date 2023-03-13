Ek vergi yerine kamu tasarruf yapsın

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Bloomberg HT’ye değerlendirmelerde bulundu. Meclis gündemine alınan kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik düzenleme hakkında konuşan Turan, “Deprem nedeniyle ortaya çıkan ek harcama ihtiyacı, eğer vergi geliri artışı ile karşılanacaksa örneğin geçici kurumlar vergisi oranı artışı gibi adaletli bir yöntemle karşılanmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Turan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyetinin karşılanması için kamunun da tasarruf yapması gerektiğini belirterek “Kaldı ki ek vergi ile vatandaşlardan ve şirketlerden zorunlu olarak tasarruf yapmalarının istenmesi yerine verimli bir devlet anlayışı doğrultusunda kamunun da tasarruf yapması, devlet harcamalarının gözden geçirilerek lüzumsuz ve verimsiz harcamaların kaldırılması, acil öncelik taşımayan projelerin ötelenmesi de değerlendirmeye alınmalıdır” diye konuştu. Haber Merkezi

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