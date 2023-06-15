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16 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Ekmeğe zam kapıda

15 Haziran 2023, Perşembe 18:33
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ekmek fiyatlarını kontrol altında tutabilmek için un fabrikalarına sürdürdüğü sübvansiyonlu buğday satışını bu aydan itibaren durdurduğu iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez’in haberine göre, bu durum, 50 kiloluk un çuvalının devlet destekli 340 TL olan fiyatını 570 TL’ye yükseltti. Bu nedenle ekmek fiyatına yüzde 30-50 zam gelmesi bekleniyor. Gelişmeyi değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Tüketiciyi korumak için devletin zarar yazarak üreticiye sübvansiyon vermesini olumlu görsek de bu sürdürülebilir değil. Asıl önemli olan çiftçiyi korumak, ithalatı önlemek. Bu alım fiyatlarıyla gelecek yıl daha az üretim yapacak hale geleceğiz” diye konuştu. CHP Milletvekili Ayhan Barut da maliyetlere atıfla çiftçiye desteğin artırılmasını önerdi.

Haber Merkezi

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