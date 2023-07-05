DİSK enflasyon rakamlarına tepkisini dile getirmek için Ankara’da TÜİK önünde eylem yaptı.

Çerkezoğlu yaptığı açıklamada, “TÜİK enflasyonla mücadele kurumu değildir. TÜİK enflasyonu bastırmak, enflasyonu düşük göstermekle görevli bir kurum değildir. Yüksek enflasyonla ve alım gücünün hızla düşmesiyle mücadele etmesi gereken kurumlar bellidir. Enflasyonla hükümet mücadele eder. Buradan TÜİK yönetimine bir kez daha sesleniyoruz: Kamusal sorumluluğunuzu yerine getirin. Enflasyonu doğru ölçün. Enflasyon verilerini bilim dünyasına açın ve kamuoyu ile paylaşın. Böylesine yüksek enflasyon döneminde daha fazla şeffaf ve açık olun. Hukuka uyun, gerçekleri açıklayın, ekmeğimizle oynamayın” dedi. Ankara - Anka

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