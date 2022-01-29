Ekmek 4 lira oluyor

İstanbul’daki fırıncılar, 1 Şubat’tan itibaren ekmeği 3.5-4 TL’den satmaya başlayacak.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tedbir alınmaması durumunda 1 ay sonra 5-6 liralara ekmeğin satılacağını söyledi. Aralık ayında yapılan zamla 3 TL’ye satılmaya başlanan ekmeğe yine zam geldi. Ay başından itibaren İstanbul’da Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli’deki fırınlarda ekmek 3.5 TL’den, Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir’de de 4 TL’den satılmaya başlanacak. Sözcü’nün haberine göre, ekmeğe resmî zam kararı, ticaret odalarına bağlı meslek odaları tarafından alınıyor. Ancak son 6 ayda un, maya, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan hızlı artış sebebiyle fırınlar oda kararını beklemeden kendileri zam yapıyorlar. Şu anda İstanbul’da resmi ekmek fiyatı ise 2.5 TL. Ekonomi Servisi

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