Ekmek 6 liraya çıkabilir

Enerji kalemlerindeki fiyat artışı sonrası neredeyse iki ayda bir zamlanan ekmeğe yeni bir zam daha gündemde. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, ekmeğin yakın dönemde 6 liradan satılabileceğini belirtti.

Karar’ın haberine göre; 210 gramlık ekmeğin maliyetinin 5 lira 70 kuruşu bulduğunu söyleyen Kolivar, yakın dönemde 6 liradan satılabileceğini belirtti. Un krizinin aşıldığını ancak elektrik ve doğalgaza gelen zamların fiyatlara yansıtılacağını belirten Kolivar, “Geçen sene eylül ayında 200 gram ekmek 2 buçuk liraydı, kilosu ise 12 lira 50 kuruştu. Bu sene ise 200 gram ekmek 4 lira, kilosu ise 19 liraya çıktı. Toplamda ekmeğe yüzde 53 zam yapılırken, maliyetler ise başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere tüm girdiler yüzde 200-300’den fazla arttı. Geçen sene 150 liraya aldığımız maya bu sene 350 liraya çıktı. Bunların yanı sıra işçilik maliyetleri de sigorta primleri vs de yüzde 100’e yakın arttı” dedi. Haber Merkezi

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