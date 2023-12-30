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31 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Ekmek, Ankara’da 8 TL oldu

30 Aralık 2023, Cumartesi 17:00
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık yaptığı açıklamada, “Ankara’da 1 Ocak’tan itibaren 210 gram ekmek 8 TL’den satılacağını” söyledi.

Alnıaçık, ekmeğin gramajının da 200 gramdan 210 grama çıkartıldığını belirtti. Un fiyatlarına da zam geldiğini söyleyen Alnıaçık, “500 TL olan 50 kilogram un 650 TL’ye çıktı. 185 TL olan yaş maya ise 450 TL oldu” dedi. Komisyon Başkanı ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar ise artan girdi maliyetlerinin komisyonda göz önüne alındığını belirterek, maliyetleri doğrudan etkileyen un, maya, elektrik, su, doğalgaz, motorin, işçilik ve kira gibi artan girdiler nedeniyle ekmek fiyatının maliyetinin altında kaldığı ve bu nedenle ekmek fiyatında yeni düzenlemeye gidilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Haber Merkezi

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