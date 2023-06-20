Ekmek en az 8-10 TL olur

Seçim sonrası döviz kurlarındaki artış yüzde 20’ye yaklaştı. Bu durum birçok ürünün fiyatının artmasına neden oluyor. Gıdada fiyat artışları yolda.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’a konuşan Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Kurun nerede duracağını bilmediğimiz için fiyatlara yansıması ne kadar olur şu anda öngöremiyoruz” dedi. Demirtaş, ”Bu maliyet artışlarıyla, elektrik, doğalgaz, asgari ücret fiyatı da eklenirse ekmek fiyatı gramaja göre en az 8-10 lira olur” dedi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Suiçmez de “Dövizdeki artış yeni başladı. Mazot gübre, ilaç, tohum, yem gibi girdilerin fiyatları artıyor. Bu durum tabii ki ürün fiyatlarını artıracak. Buğdayda açıklanan taban fiyat çok düşük, üretimi bırakan çiftçi sayısı artar. TMO deposunda şu anda ne kadar stok var, bu yıl ne kadar ürün alacak bilmiyoruz. Şu anda çiftçiler TMO’dan randevu alamıyor. Buğday taban fiyatı geçen yılki enflasyona göre açıklansaydı primle birlikte 11 liranın üzerinde olacaktı. Çiftçi bu yıl buğdayı fazla ekmişti. Ama eğer maliyetini karşılayamazsa gelecek yıllarda yeniden buğday ekiminden vazgeçebilir” diye konuştu.

Haber Merkezi