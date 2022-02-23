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23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ekmek fiyatı rekor kırabilir

23 Şubat 2022, Çarşamba 00:10
Uzmanlar, Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş çıkması halinde Türkiye’de ekmek ve un fiyatlarının rekor kırmasını bekliyor.

Küresel buğday piyasalarında Rusya-Ukrayna krizi alarmı

 

DW Türkçe’nin haberine göre, uzmanlar olası bir çatışmadan en fazla etkilenecek ülkelerden birinin Türkiye olacağını söylüyor. Çünkü buğdayda ithalatın yüzde 85’i Rusya ve Ukrayna’dan yapılıyor. Öte yandan enerji ithalatında Rusya’ya bağımlı Türkiye, tarım ürünlerinde de her geçen yıl Rusya’ya daha fazla ihtiyaç duyar hale geliyor. Geçen yıl Türkiye, Çin’i bile geride bırakarak Rusya’dan en fazla tarımsal ürün ithal eden ülke oldu. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Türkiye’nin gerçekten tarımda Rusya pazarına bir bağımlılığı var şu anda. Özellikle hububat ürünlerinde. Buğday, arpa, soya, ayçiçeği, mısırın bir bölümü. Hatta Türkiye, Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarına temin ettiği mesela nohut gibi bir ürünü bile Rusya’dan alıyor” diye konuştu.

Tahmin edemeyeceğimiz seviyelere çıkar

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, yalnızca tahıl ve hububat ürünlerinde değil, kepek ve gübrede de Türkiye’nin Rusya’ya bağlanmaya başladığını söyledi. Kapıkıran, mevcut durumun uygulanan yanlış tarım politikalarından kaynaklandığını ifade etti. Kapıkıran’a göre bölgedeki bir savaş, Türkiye’de ekmek fiyatlarını kısa sürede rekor seviyelere çıkarabilir: “Savaş durumunda, beklediğimiz ekmek ve un fiyatlarının çok daha fazla yükseleceği kesin ortada. Ekmek fiyatlarının tahmin edemeyeceğimiz seviyelere çıkabileceğini şu andan öngörmek çok kolay, çok mümkün. 5 liraların da falan yetmeyeceğini düşünüyorum.”

Haber Merkezi

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