Ekmek üreticilerinden 12 lira talebi

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu “Ekmek 12 TL oluyor” başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.

Son günlerde hemen hemen bütün ürünlere zam geldiğini, bu zamların pek çok üründe olduğu gibi ekmekte de maliyeti artırdığını belirten Kavuncu, artışın, içinde bulunulan büyük ekonomik krize bağlı olduğunu söyledi. Kavuncu, “Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, döviz kurunun sürekli artması ve bunlara bağlı olarak tarım ve ekmekçilik sektöründe hammadde fiyatlarında yaşanan artışlardan dolayı hem ekmek üreticilerimiz hem de tarım sektörü büyük bir ekonomik krizdedir” dedi. Tarım ve gıda ürünlerinde enflasyonunun neredeyse yüzde 300 olduğunu söyleyen Kavuncu, hükümetin izlediği ekonomik kalkınma politikaları ve enflasyonla mücadele programının derhal değiştirilerek ekonominin düze çıkarılması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.