Ekmek zammı seçim sonrasına mı kaldı?

Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, buğday fiyatının açıklanmamasının arka planında ekmek zammının yattığını iddia etti.

Ataman, fyatın açıklanması halinde 200 gram ekmeğin 5 liradan 7-8 liraya çıkabileceğini belirtti. Sözcü’nün haberine göre, ekmeğe seçim öncesi zam yapılmasını önlemek amacıyla fiyatın açıklanmadığını söyleyen Ataman, “Asgari ücret, elektrik, doğal gaz ve akaryakıttaki artışlar ekmeğin maliyetini olağanüstü artırdı. Büyük zam baskısı var. Seçimlerden sonra buğday fiyatı da açıklanınca ekmeğe zam kaçınılmaz olacak, 200 gram ekmeğin fiyatı 7 hatta 8 TL’ye çıkabilir” dedi. Haber Merkezi

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