Ekmek zammına vatandaş tepkili

Mardin’de ekmeğe, üretim maliyetlerinin artması nedeniyle bir zam daha yapıldı.

Bir yıl içerisinde yapılan üçüncü zammın ardında Mardin’de ekmeğin fiyatı 7 TL oldu. Ekmek zammına vatandaşlar tepki gösterdi. Adnan Balıkçı isimli vatandaş, “Sabah kalkıyoruz zam geliyor, akşam yatıyoruz zam geliyor. Artık psikolojimiz buna tahammül edemez sınırına geldi” dedi. Mardin - Anka

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