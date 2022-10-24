Ekmek zammına vatandaş tepkili

24 Ekim 2022, Pazartesi 17:00
Mardin’de ekmeğe, üretim maliyetlerinin artması nedeniyle bir zam daha yapıldı.
Bir yıl içerisinde yapılan üçüncü zammın ardında Mardin’de ekmeğin fiyatı 7 TL oldu. Ekmek zammına vatandaşlar tepki gösterdi. Adnan Balıkçı isimli vatandaş, “Sabah kalkıyoruz zam geliyor, akşam yatıyoruz zam geliyor. Artık psikolojimiz buna tahammül edemez sınırına geldi” dedi.
Mardin - Anka
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