Ekonomi 2019’da yüzde 2.6 küçülecek

Türkiye’nin 2019 yılı GSYİH beklentisini eksi 1.8’den eksi yüzde 2.6’ya düşüren OECD, “Merkez Bankası kredibilitesini güçlendirmeyi ve net uluslar arası rezerv pozisyonunu yeniden inşaa etmeyi amaçlamalı” uyarısında bulundu.

OECD dün yayınladığı ‘Ekonomik Görünüm’ raporunda, Türk ekonomisinde Ağustos 2018’de yaşanan ağır finansal şokun etkisi ile 2018’in ikinci yarısında bir resesyonun tetiklendiğini ancak güçlü bütçesel ve yarı bütçesel tedbirler ile daralmanın 2019 başlarında ılımlılaştırıldığını belirtti. OECD raporunda Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 2.6 daralacağını ve 2020 yılında yüzde 1.6 büyüyeceğini öngördü. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 1.8 daralma, gelecek yıl için yüzde 3.2 büyüme tahmininde bulunulmuştu. Tüketici fiyatları ortalama bu yıl için yüzde 19.5’ten yüzde 17.3’e çekilirken, gelecek yıl için yüzde 10.7’ten yüzde 12.6’ya çıkarıldı. OECD işsizlik oranını 2019’da yüzde 13.3 ve 2020’de yüzde 14.0 olarak tahmin etti. Bir önceki raporda tahmin sırasıyla yüzde 12.7 ve yüzde 12.8 seviyesinde bulunuyordu.