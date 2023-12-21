Ekonomi AB ile rahatlar

Ekonomistler Prof. Dr. Işın Çelebi ve Dr. Mahfi Eğilmez, “Gizli Fon Dolandırıcılığı” olmak üzere 2023’e damgasını vuran ekonomik olayları değerlendirdiler.

Ekonomistler Prof. Dr. Işın Çelebi ve Dr. Mahfi Eğilmez, “Gizli Fon Dolandırıcılığı” olmak üzere 2023’e damgasını vuran ekonomik olayları değerlendirdiler. Altınbaş Üniversitesinde düzenlenen aylık Ekonomi Söyleşilerinde bir araya gelen Prof. Dr. Işın Çelebi ve Dr. Mahfi Eğilmez, 2023’ün ikinci yarısında ekonomi de bir dönüşüm yaşadığını dile getirdiler. Enflasyonu indirmek için atılacak adımların kolay olmadığına değinen Işın Çelebi ve Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin temel meselesinin negatif reel faiz olduğunu belirttiler. Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmetlerini geliştirmesi gerektiği dile getiren Prof. Çelebi, “Reel faizleri pozitif yaparken, Türkiye’nin uluslararası alanda rekabet gücünü arttırıp, ihracatın, ithalatın karşılama oranını yüzde 80’nin üzerine çıkarılmalı. Avrupa Birliği tam üyelik yolu bu anlamda çok önemli bir yol haritası. Maalesef biz o noktadan çok uzaklaştık şu anda. Oysa o yapı, Türkiye’yi rahatlatacak bir yapıdır” değerlendirmesini yaptı. Yapılması gerekenin acilen yapısal reformlara ağırlık vermek olduğunu kaydeden Eğilmez ise, Türkiye’nin bunu geçmişte yapabildiğini hatırlattı.

İstanbul - Seyhan Şentürk