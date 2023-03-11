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11 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Ekonomi Ali Babacan’a

11 Mart 2023, Cumartesi 17:00
14 Mayıs’ta yapılacak seçimleri Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda, ekonomi yönetiminin başına Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın getirilmesinin planlandığı öğrenildi.

euronews’in haberine göre, seçimin muhalefet tarafından kazanılması durumundan Babacan’ın ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceğini söyledi. Bir Millet İttifakı kaynağı, “Babacan’ın yöneteceği sistemde, önemli bakanlıkların farklı partiler tarafından yönetileceği bir yapı olacak” dedi. Yetkili, şu an tek kurum olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iki bakanlığa ayrılabileceğini ifade etti. Kaynaklar, altı partinin Merkez Bankası’nın başına getirmek istedikleri adayın da belli olduğunu söylerken, ismini paylaşmadı. Bu isim ile ilgili olarak bir CHP yetkilisi, “Aday hemen görevi alıp başlayacak kadar işi biliyor. O hazır” diye konuştu.

Haber Merkezi

 

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