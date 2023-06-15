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15 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Ekonomi böyle mi düze çıkacak?

15 Haziran 2023, Perşembe 01:15
EKONOMİ İÇİN ARKA ARKAYA HAZIRLANAN ÜÇER SENELİK ORTA VADELİ PROGRAMLARIN ÖMRÜ BİR SENE BİLE SÜRMÜYOR.

Şimşek’ten de yeni bir OVP

Prof. Dr. Eser Karakaş: “Bir devlet düşünün, o devletin Cumhurbaşkanını düşünün, arka arkaya üçer senelik programlar, öngörüler yayınlıyorlar, ama ömürleri bir sene bile sürmüyor. Son olarak Şimşek de Erdoğan’ın direktifi ile yeni bir OVP hazırlığına başladıklarını duyurdu.”

Devlet skandalı

“Devlet düzgün işleyen, düzgün yönetilen bir devlet olsa 5 Eylül 2021’de yayınlanan ve bugün hâlâ yürürlükte olan bir OVP söz konusu olacaktı. Türkiye baştan aşağı, tüm kurum ve kurallarıyla, kamu görevlileriyle bir devlet skandalı ve başarısızlığı yaşıyor.”

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Ekonomi böyle mi düze çıkacak?

Yazar Eser Karakaş, ekonomi için üçer senelik hazırlanan Orta Vadeli Programların ömrünün bir sene bile sürmediğinedikkat çekti.

Yazar Eser Karakaş “Böyle devlet mi olur?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Artı Gerçek’te yazan Karakaş, “5 Eylül 2021 tarihinde Resmî Gazete’de 4474 sayılı bir cumhurbaşkanı kararı yayınlanıyor, bu karar 2022-2024 dönemini kapsayan bir OVP yani Orta Vadeli Program, başka bir ifade ile devlet düzgün işleyen, düzgün yönetilen bir devlet olsa bugün hala yürürlükte olan bir OVP söz konusu olacaktı. (...) Ömrü bir sene bile olamamış gariban Programın. Devletin temel amaçlarından biri de ülkenin, toplumun, ekonominin orta vadesini öngörmek, programlamak değil midir? Bunu beceremeyen bir devlet olur mu? Olmaz ama….” dedi.

Bir sene bile dayanmadı

“Bu havalı, afili OVP bir sene bile dayanamamış” diyen Karakaş şöyle devam etti: “Ve 4 Eylül 2022 tarihinde Resmî Gazete’de 6003 sayılı yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararı daha çıkmış, 2023-2025 OVP, altında yine, aynen 2022-2024 OVP’sinin altında olduğu gibi dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası mevcut, aynı anlı şanlı devlet kurumlarının katkısıyla hazırlanmış bu program da ama üzerinden yine bir sene daha geçmeden bu program da (OVP 2023-2025) tümüyle anlamsızlaşmış ki yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha koltuğunu ısıtmadan yeni bir 2024-2026 OVP’si hazırlanması emrini vermiş. Bu yeni 2024-2026 OVP’sinin ömrü ne kadar olur, ancak kâhinler bilebilir kanısındayım.”

Baştan aşağı başarısızlık

Karakaş, “Bir devlet düşünün, o devletin bir Cumhurbaşkanını düşünün çünkü bu OVP’lerin altında onun imzası var, arka arkaya üçer senelik programlar, öngörüler yayınlıyorlar Resmî Gazete’de ama hepsinin ömrü bir sene bile sürmüyor. (..) Enflasyon bu kadar yüksek olunca ne plan kalıyor, ne öngörü ne program. Peki bu vahim, çok vahim yanlışın sorumlusu kimdir, kimlerdir? Hadi bu sorunun cevabına girmeyelim, sağlığa mugayir (aykırı) olabilir. Türkiye baştan aşağı, tüm kurum ve kurallarıyla, kamu görevlileriyle bir devlet skandalı ve başarısızlığı yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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