Ekonomi büyürken maaşlar niye eksiliyor?

Memur ve emekli maaşlarına temmuz zammını belirleyen torba yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu’ndaki ilk gün görüşmelerinden sonuç çıkmazken, Emekliler Dayanışma Sendikası (EDS) Genel Başkanı Mahinur Şahbaz “Emeklileri zamlarla imtihan etmekten vazgeçin” dedi.

Artı Gerçek’in haberine göre Şahbaz, “Biz emekliler korkunç bir pahalılık ve daha da çok fakirleşmenin içine itiliyoruz. Bu idare edilir, kabul edilir bir durum değil. Ekonomimiz büyürken bizim aylıklar neden eksiliyor, alım gücü düşüyor diye sormadan, sorgulamadan bugünlere geldik” ifadelerini kullandı.

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