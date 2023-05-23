Ekonomi çöküşün eşiğinde

Seçimde ilk turun geride kalmasıyla birlikte piyasalarda da hareketlilik durmazken, rezervler erimeye ve döviz kurları artmaya devam ediyor.

Seçimde ilk turun geride kalmasıyla birlikte piyasalarda da hareketlilik durmazken, rezervler erimeye ve döviz kurları artmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kapalı çarşı arasında oluşan ikili kur arasındaki makas kapanmazken borsada da zaman zaman kayıp yaşanıyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi, ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu ekonomideki kötü yönetim ve yolsuzlukların seçmen üzerindeki etkisinin beklendiği kadar büyük olmadığını dile getirdi. Acemoğlu “Bütün bunlar Türk kurumlarının geleceği için kötü haber. Ancak demokrasi için işler daha da kötü olabilir. Daha da kötü haberler: Ekonomi paramparça. AK Parti, himaye şebekesini güçlendirmek için rezervleri tüketti ve vaatleri ile harcamalarını büyük ölçüde genişletti. Ülkenin ekonomik çöküşe nasıl dayanacağını bilmiyorum. Ekonominin ve demokrasinin geleceği için endişeleniyorum” diye konuştu. Haber Merkezi

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