"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Ekonomi daralacak

10 Mayıs 2019, Cuma 00:41
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1 daralmasını bekliyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1 daralmasını bekliyor. YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının oluşturduğu endişesi ise TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1 daralmasını, gelecek yıl ise kademeli olarak toparlanmasını ve yüzde 2,5 büyümesini beklediğini açıkladı. Londra merkezli EBRD, Saraybosna’da düzenlenen yıllık konferansının açılışında yayınladığı raporda Türk ekonomisiyle ilgili beklentilere de yer verdi. Raporda, “2019 yılındaki yüzde 1 daralmanın ardından kademeli bir toparlanma olması muhtemel” ifadesine yer verilirken 2020 yılında ise Türkiye ekonomisi için yüzde 2,5 civarında büyüme beklendiğini kaydedildi. EBRD raporda “Net ihracat büyümeye olumlu katkı yapmasına rağmen, TL’deki değer kaybı ve yüksek faiz oranları tüketim ve yatırımı azaltmaya devam edecek” dedi. 

Piyasalar endişeli Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarlanması kararı piyasalarda endişe oluşturmaya devam ediyor. 

Analistler seçimin tekrar yapılacağı 23 Haziran’a kadar ABD ile S-400 gerilimi ve küresel piyasalarda ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının artması da göz önünde bulundurulduğunda TL üzerindeki baskının devam etmesini bekliyor. YSK kararı sonrası dolar/TL 6,20’ye kadar yükseldi.

***

Endişeler artıyor

Londra merkezli Capital Economics kıdemli ekonomisti Jason Tuvey, seçimin tekrarlanması kararının sadece siyasi değil ekonomi politikası bağlamında da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bu kararın Türk hükümetinin maliye politikasını gevşetmesine sebep olacağını belirtti. Tuvey, “Geçmiş deneyimler, seçim sonrasında dahi teşviklerin geri çekilmediğini gösterdi ki bu durum ekonomik dengesizliklerin daha da artmasına ve bunun da TL üzerinde daha fazla baskı oluşturmasına neden olabilir” dedi. TL dolara karşı geçen yıl yüzde 30 civarında değer kaybı yaşarken, bu yılki kayıplar yüzde 16 seviyesini buldu. Yatırımcılar yüksek enflasyon ve dolar/TL kuruna ilâç olacak ekonomik reformları beklerken, seçimlerin yenilenmesi endişeleri arttırıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye sorumlusu Edward Parker “Seçimleri yenilemek belirsizlik sürecini uzattığı için olumsuz bir gelişme” dedi ve ABD ile yaşanan gerilim de dahil Türkiye ile ilgili “gerilemelerin” sorgulandığına dikkat çekerek “Neticede bu tür bir sürü gerileme birikir ve sonucu maliyetli olur” dedi. 

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz

    İmamoğlu’nun oyları artacak

    AB sürecini hızlandıralım

    Sahurda ne yemeli?

    Ekonomi daralacak

    Üniversite sayısı artıyor, nitelik azalıyor

    AKP hiç bu hale düşmemişti

    Bağdat'ta intihar saldırısı: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

    'YSK'nin kararı benim zihnimde yok hükmündedir'

    Para, kadın, makam hırsı bizi perişan etti

    Rusya: İran ile ekonomik ilişkileri kesmeyin

    'AB tam üyeliği hedefine ulaşmakta kararlıyız'

    Kuzey Kore'nin kargo gemisine ADB tarafından el kondu

    Marmara Denizi'nde deprem

    İran'dan Avrupa'ya: Sorumluluklarınızı yerine getirin

    İngiltere Maliye Bakanı'ndan Brexit açıklaması

    Facebook'un kurucusundan Zuckerberg'e ağır eleştiriler

    'Ambalajlı ürünler için ücret alınacak' iddiası yalanlandı

    Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İmamoğlu’nun oyları artacak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ders verme zamanı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahkeme zabıtlarından savunmalarımız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Türkiye’ye kaybettirdi...
    Genel

    Demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz
    İbrahim ERSOYLU

    Seçim iptalinin muhtemel sonuçları
    Genel

    Ekonomi daralacak
    Mikail YAPRAK

    Haddini bilmek
    Faruk ÇAKIR

    Barış mümkün değil mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.