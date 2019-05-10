Ekonomi daralacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1 daralmasını bekliyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1 daralmasını bekliyor. YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının oluşturduğu endişesi ise TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1 daralmasını, gelecek yıl ise kademeli olarak toparlanmasını ve yüzde 2,5 büyümesini beklediğini açıkladı. Londra merkezli EBRD, Saraybosna’da düzenlenen yıllık konferansının açılışında yayınladığı raporda Türk ekonomisiyle ilgili beklentilere de yer verdi. Raporda, “2019 yılındaki yüzde 1 daralmanın ardından kademeli bir toparlanma olması muhtemel” ifadesine yer verilirken 2020 yılında ise Türkiye ekonomisi için yüzde 2,5 civarında büyüme beklendiğini kaydedildi. EBRD raporda “Net ihracat büyümeye olumlu katkı yapmasına rağmen, TL’deki değer kaybı ve yüksek faiz oranları tüketim ve yatırımı azaltmaya devam edecek” dedi.

Piyasalar endişeli Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarlanması kararı piyasalarda endişe oluşturmaya devam ediyor.

Analistler seçimin tekrar yapılacağı 23 Haziran’a kadar ABD ile S-400 gerilimi ve küresel piyasalarda ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının artması da göz önünde bulundurulduğunda TL üzerindeki baskının devam etmesini bekliyor. YSK kararı sonrası dolar/TL 6,20’ye kadar yükseldi.

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Endişeler artıyor

Londra merkezli Capital Economics kıdemli ekonomisti Jason Tuvey, seçimin tekrarlanması kararının sadece siyasi değil ekonomi politikası bağlamında da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bu kararın Türk hükümetinin maliye politikasını gevşetmesine sebep olacağını belirtti. Tuvey, “Geçmiş deneyimler, seçim sonrasında dahi teşviklerin geri çekilmediğini gösterdi ki bu durum ekonomik dengesizliklerin daha da artmasına ve bunun da TL üzerinde daha fazla baskı oluşturmasına neden olabilir” dedi. TL dolara karşı geçen yıl yüzde 30 civarında değer kaybı yaşarken, bu yılki kayıplar yüzde 16 seviyesini buldu. Yatırımcılar yüksek enflasyon ve dolar/TL kuruna ilâç olacak ekonomik reformları beklerken, seçimlerin yenilenmesi endişeleri arttırıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye sorumlusu Edward Parker “Seçimleri yenilemek belirsizlik sürecini uzattığı için olumsuz bir gelişme” dedi ve ABD ile yaşanan gerilim de dahil Türkiye ile ilgili “gerilemelerin” sorgulandığına dikkat çekerek “Neticede bu tür bir sürü gerileme birikir ve sonucu maliyetli olur” dedi.