MB ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI TURHAN: EKONOMİDEKİ KRİZ KALP KRİZİ DEĞİL, KOMA HALİ.

ENFLASYON DEVAM EDECEK

Türkiye'nin enflasyonla yaşamaya devam edeceğini ifade eden Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı İbrahim Turhan, “Yeni bir döneme girdik. Ekonomideki kriz 'kalp krizi' modeli değil, 'koma' modeli. Bir müddet böyle sürecek” ifadesini kullandı.

YÖNETİM VE ZİHNİYET KRİZİ

"Görüntüde ekonomik kriz var. Ama sorun gerçekte ekonomik değil. Bu bir yönetim ve zihniyet krizi. Ekonomi bu hale iktisat bilgisine ve ortak akla kulak tıkayan politika, bilgisiz ve yetersiz kadro yüzünden geldi. Çözüm de yönetim sisteminde."

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Ekonomi komada

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı İbrahim Turhan, Türkiye’nin enflasyonla yaşamaya devam edeceğini belirtirken, “Yeni bir döneme girdik. Ekonomideki kriz; ‘kalp krizi’ modeli değil ‘koma’ modeli. Bir müddet böyle sürecek” şeklinde konuştu.

Ekonomide dibe vuruş sürerken ekonomistlerden artan enflasyona ve kur dalgalanmalarına dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, ekonomist İbrahim Turhan Türkiye’nin enflasyonla yaşayacağını belirtti. Ekonomideki krizin koma modeli olduğunu söyleyen Turhan “Görüntüde ekonomik kriz var. Ama sorun gerçekte ekonomik değil. Bu bir yönetim ve zihniyet krizi!” dedi.

Geçmişte de ekonomik krizler yaşandı ama...

Turhan, sonbaharın bugünden daha zor olacağını belirttiği Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti: “Geçmişte de ekonomik krizler yaşandı. Bunları hatırlayanlar, belli bir süre kötüleşme ve ardından sert çöküş bekliyor. Oysa içinde bulunduğumuz durum farklı. Öyle olmayacak. Peki ne olacak? Önce bu yanılsamanın nedenleri: 15 yıl ortalama %8,5 enflasyona ve döviz kurunun 1,50 ile 3,00 arasında kaldığı ortama alıştık. Kur zaman zaman artsa da ardından geri geliyor, en azından artışı duruyordu. Enflasyon yine vardı ama 2003-2017 arasında aylık fiyat artışı %0,7 idi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Tanzimat döneminden beri süren devlet geleneği tahrip edildi. Kurumsal hafıza, devlet aklı, denge ve denetim sistemleri işlevlerini yitirdi. Kararlar günü kurtarmaya yönelik anlık reflekslerle alınır oldu.”

KOMA MODELİNİN SEBEBİ YÖNETİM VE ZİHNİYET KRİZİ

Sonbaharı bugünden daha zor olacak gibi göründüğünü vurgulayan Turhan, “Enflasyonla yaşayacağız. ‘Ne zaman bitecek’ sorusu anlamlı değil. Yeni bir döneme girdik. Ekonomideki kriz; ‘kalp krizi’ modeli değil ‘koma” modeli. Bir müddet böyle süreceğini bilelim. Görüntüde ekonomik kriz var. Ama sorun gerçekte ekonomik değil. Bu bir yönetim ve zihniyet krizi! Ekonomi bu duruma; -Keyfi yönetim, anlık kararlar; İktisat bilgisine ve ortak akla kulak tıkayan politika; Bilgisiz ve yetersiz kadro yüzünden geldi. Çözüm de yönetim sisteminde.” dedi.

ESKİSİ GİBİ OLACAK SANIYORUZ

“2017 başında 3 olan USDTRY kuru iki yılda 6’ya yükseldi. 2022 başında 13 oldu. Faiz indirimleri başladığında 19 olan enflasyon bu ay 80 olacak. Ve bu durum artık kalıcı… Analiz hatasına yol açan da bu. Eskisi gibi olacak sanıyoruz ama bu başka” diyen Turhan, KKM ya da çıkarılması düşünülen enflasyon korumalı ürünün Hazine’nin finansal sürdürülebilirliğini bozabileceğine dikkat çekerek, “Enerji KİT’lerinde ya da kamu yatırım ödemelerinde sıkıntı doğabilir. Bir noktada, ‘Merkez Bankası imkanı kullanmaktan başka çıkar yol kalmadı’ algısı oluşabilir. Enflasyon-kur artışı-daha fazla enflasyon-yine kur artışı döngüsü oluşabilir. Dövize müdahale sürerse rezervler kısa sürede kritik düzeye inebilir. Dış denge bu haliyle sürdürülebilir değil. Kurlarda son yaşanan hareket bunun işaretçisi. Şimdilik denge sağlanmışsa da kalıcı değil. Yoksulluk salgın gibi yayılıyor. Talepte yavaşlama göreceğiz. İhracat bu ay gerileyecek. İlk çeyrekte göreceğimiz %6 civarında büyüme yanıltıcı olmasın. Durum hızla bozuluyor. Ekonomi, yüksek enflasyon-düşük büyüme ortamına giriyor. Küresel koşullarda bozulmanın süreceğini, piyasa hissiyatının daha kötüleşeceğini biliyoruz. Küresel talepte daralma olacak. Bütün dünyada süren para politikası sıkılaştırmasının etkisi görülecek. Orada da yeni ve zor bir döneme giriliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi