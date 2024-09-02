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Ekonomi küçülecek, işsizlik artacak

02 Eylül 2024, Pazartesi 00:16
Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, “Eylül’den itibaren yıllık enflasyonda düşüş hızlanırken, büyümenin daraldığını, işsizlik oranlarının yükseldiğini göreceğiz” dedi.

ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam Haftalık Ekonomi Analizi yaptı. Sağlam, “Eylül’den itibaren yıllık enflasyonda düşüş hızlanırken, büyümenin daraldığını, işsizlik oranlarının yükseldiğini göreceğiz. Pazartesi açıklanacak 2. çeyrek büyüme rakamının eksi -0.6 olması beklenirken, salı açıklanacak veriyle de yıllık enflasyon yüzde 52’ye düşecek. Bu hafta sonu açıklanması beklenen yeni OVP de, ileriye dönük ekonomik beklentilerin netleşmesine yardım edecek” dedi.

“Büyüme rakamı ardından 3 Eylül Salı günü açıklanacak enflasyon rakamlarında ise baz etkisiyle, yıllık enflasyonda düşüş görmemiz kaçınılmaz” diyen Sağlam, “Genel seçim sonrası yapılan yüksek oranlı kamu zamları, vergi artışları ve hızlı kur artışı nedeniyle, 2023 Temmuz ve Ağustos aylarında aylık yüzde 10’larda fiyat artışı yaşanmıştı. Yüzde 75’e çıkan, Temmuz rakamıyla yüzde 62’ye inen yıllık enflasyon rakamı, salı günü açıklanacak Eylül verileriyle birlikte yüzde 52’lere inecek. 3 Ekim’de açıklanacak veriyle de yüzde 48 civarı bir rakama inecek” ifadelerini kullandı.

Güven verilmezse enflasyon düşmez

Sağlam şunları söyledi: “Bazı iktisatçılar enflasyon hedeflerinin değişmesi gerektiğini belirtirken, 2025 yıl sonu enflasyonu için belirlenen yüzde 14’lük nokta hedef ve yüzde 21’lik üst bant oranının değişmesi konusunda farklı tahminler var. Kimisi yüzde 14’ün gerçekçi olmak için değişmesi gerektiğini, kimisi bu oran değişmese bile, üst bant oranının yüzde 18 veya 19’a yani 20’nin altına çekilebileceğini söylüyor. Kimileri ise hem nokta oran hem üst bantın değişmesi gerektiği görüşünde. Enflasyon rakamı ile birlikte OVP’de baz alınacak büyüme hedefleri de kritik rol oynayacak. Enflasyon oranları aynı veya eskisine çok yakın belirlenirse o zaman 2025 yılı büyüme rakamının yüzde 2’lere kadar düşürülmesi gerekecek. Bunun programın uygulanması konusunda gerçekçi bir tavır olacağı söyleniyor. Bu olmazsa, “Cumhurbaşkanı’nın büyüme oranının küçülmesine izin vermediği, bunun da programı aksatabileceği” endişesi gündeme gelebilir. Bu değişiklikler, hâlâ yeterli güvene sahip olamayan ekonomik programın kredibilitesi açısından büyük önem taşıyor. Güven verilemezse, özellikle enflasyon beklentilerini yeterince düşürmek mümkün olmayabilir.”

Haber Merkezi

 

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