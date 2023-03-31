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31 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Ekonomi politikalarının resmen iflası

31 Mart 2023, Cuma 19:06
Kur Korumalı Mevduat uygulamasının zararlarına eleştiri ve tepkiler sürüyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, “Kur Korumalı Mevduat uygulamasının 2022 yılı hasar raporunu yazdım. Yanlış ekonomi politikalarının yurttaşa yükü sadece bu alanda bile 200 milyar liranın üzerinde. Umarım 2023 yılında karşılaşacağımız hasarın bir öncüsü niteliğinde olmaz…

Faiz artırımı yapmak bir yana “Nass var” deyip düşürdüğün için kur sürekli artsın, vatandaş dövize yönelsin... Vatandaşı TL’ye çekmek için KKM’yi çıkar, kur farkını vergilerle finanse et. Halkın cebinden bir yılda 200 milyar TL çıksın... En sonunda o kadar berbat bir duruma düş ki…” dedi.

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ise durumu, “Aralık 2021’de KKM ilanı, devletin Erdoğan’ın akıl dışı ekonomi politikalarına kefil edilmesiydi. Geçen yıl bu kefalete 200 Milyar TL ödedik. Millet üzerinde vahşi deney yapıldı. KKM’de üst sınırın kaldırılması bu politikaların resmen iflasıdır. Tasfiye kurulu da 14 Mayıs’ta” cümleleriyle olanı özetledi.

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