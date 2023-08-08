'Ekonomi zıvanadan çıktı'

Ekonomi yazarı Levent Gürses, “Seçimlerden önce türlü yöntemlerle bastırılan döviz fiyatları ve enflasyon zıvanadan çıktı. Temmuz ayında zam üstüne zam yağdı” dedi.

Bankaların faiz vurgunu

Ekonomi yazarı Levent Gürses, Gazete Duvar’da bir yazı kaleme aldı. Gürses yazısında şunları söyledi: “Ne Temmuz ayıydı... Zam üstüne zam yağdı, fiyatlar coştu, vergi oranlarında yapılan artışlar halkın sırtına bindirildi, akaryakıt fiyatı görülmemiş seviyeye çıktı, borsa tarihi rekor kırdı, dövizin nerede duracağı tahmin edilemez oldu, zamlı ücretler eridi, yoksulluk zirve yaptı, vatandaş kredi kartına yüklendi… Ve sonunda TÜİK, Temmuz tüketici enflasyonunu açıkladı, 59 yılın rekoru kırıldı: aylık yüzde 9.5, yıllık yüzde 48. ENAG ise, “Temmuz’da yüzde 13 arttı, yıllık yüzde 123 oldu” dedi. Enflasyon tamamıyla dar gelirlilerin, yoksulların tepesine bir balyoz, çünkü Temmuz’da ulaştırma giderleri yüzde 29, akaryakıt yüzde 28, sebze yüzde 20, meyve yüzde 16, ilaç yüzde 16, ekmek yüzde 14 arttı. Bu da resmi veri...”

Vergi yükünü yine halka yüklediler

“Akaryakıt fiyatları uçuşa geçti” diyen Gürses, Motorin 36.5, benzin 38 lira oldu. Seçim öncesinde 18 Mayıs’ta motorin 19, benzin 20 liraydı, yüzde 92 zam yaptılar. Seçimlerden önce türlü yöntemlerle bastırılan döviz fiyatları ve enflasyon zıvanadan çıktı. 18 Mayıs’ta 19.8 lira olan dolar bugün 26.9 lira, 2.5 ayda lira yüzde 26.4 eridi. Simit 10 lira oldu, bir kilo şeftali 40 lira, karpuzun kilosu 10 lira, kılçıksız Ayşe fasulye 100 lira, zeytinyağının litresi 160 lira... Ziraat Odaları açıkladı: Meyve ve sebze fiyatları daha da artacak. İyi haberler veremiyoruz. Vergi yükünü yine halka yüklediler. KDV oranı yüzde 18’den 20’ye çıktı, tüketici kredisi vergisi yüzde 10’dan 15. Motorlu taşıtlar vergisini hiçbir yerde görülmemiş biçimde ikinci kez alacaklar” ifadelerini kullandı.

Seslerini duyuramadılar

Levent Gürses şunları söyledi: “Emekçiler ve meslek örgütleri toplandı, “Krizin faturasını emekçiler ödüyor, bu yükü taşıyacak mecalimiz kalmadı” dediler. “Temel tüketim mallarına yapılan zamlar hemen geri alınsın, temel ücretler yoksulluk sınırının üzerine çıkartılsın. Gelir uçurumu büyüdükçe büyüyor, nüfusun yüzde 1’i ulusal servetin yüzde 54’ünü elinde tutuyor” diye açıklama yaptılar. Tabii seslerini duyuramadılar. Krizin yükünün ücretlilerin üzerinde olduğunu tek bir rakamla açıklayalım: Akaryakıttan sigaraya, içeceklerden dayanıklı tüketim mallarına kadar milyonlarca tüketicinin her alışverişte ödediği dolaylı vergi; Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirleri ilk altı ayda yüzde 96 arttı. Dolardaki artışla asgari ücret eridi, Haziran’daki artışla 482 dolardı, şimdi 422 dolar, 60 dolar dolar buharlaştı. TÜRK-İŞ, “Açlık sınırı Temmuz’da 11 bin 658 lira, yoksulluk sınırı ise 37 bin 974 lira oldu” dedi. Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Emekli maaşlarını varın, siz düşünün. Yaklaşık 9 milyon emekli 7 bin 500 lira maaş alıyor.”

Haber Merkezi

