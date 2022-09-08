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8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Ekonomide alarm zilleri

08 Eylül 2022, Perşembe
İKTİDAR HÂLÂ EKONOMİNİN “İYİ YOLDA” OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR, AMA TEMEL GÖSTERGELER VE GİDİŞAT HİÇ DE ÖYLE DEMİYOR.

CARİ AÇIK VE KURDAKİ ARTIŞ

TÜİK rakamlarıyla yüzde 80'i geçen, ama gerçekte en az iki katı olduğu ifade edilen enflasyon, artan cari açık, bir türlü frenlen(e)meyen kur ve “düşürülmesine” rağmen hâlâ yüksek seyreden faiz oranı ekonomide alarm zillerine işaret ediyor.

 

ENFLASYON FAİZİ YÜKSELTİYOR

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: “Yüksek enflasyon yatırım iştahını azaltıp verimliliği düşürüyor. Bir anlamda ekonomik faaliyeti azaltıyor ve eninde sonunda yüksek faize yol açıyor. Bu yüzden büyümenin sürdürülmesi pek mümkün olmuyor.”

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Ekonomide alarm zilleri

İktidar, büyüme rakamları üzerinden ekonominin “iyi yolda” olduğu iddiasında. Yüzde 80’i geçen enflasyon, artan cari açık, frenlenmeyen kur ve düşürülmesine rağmen hala yüksek bulunan faiz oranı ekonominde alarm zillerine işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceklerini belirtmesinin ardından Türkiye’nin “yeni ekonomi modeline” geçtiğini ilan etmişti. Düşük maliyete dayalı üretim ve ihracat odaklı büyümenin esas alındığı yeni model ve “Nas” vurgusuyla indirilen faiz oranları ekonomideki denge alt üst etti. Independentturkish’in haberine göre, enflasyon günden güne yükselirken, hayat pahalılığından şikayet edenlerin sayısı arttı. Enflasyon son 24 yılın zirvesini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon yıllık olarak yüzde 80,21’e ulaşırken, Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre yüzde 181 oldu. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ağustosta ihracat rekoru kırılsa da dış ticaret açığı çok yükseldi. Dış ticaret açığında rekor kırıldı. Ağustosta yüzde 162 artan dış ticaret açığı 11 milyar doları aştı. Durum böyleyken,  Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 7,6 büyüme kaydettiği açıklandı.

Ekonomistler ne diyor?

Ekonomist Mahfi Eğilmez, “Yüksek enflasyonlu büyüme sürdürülebilir mi?” sorusuyla ekonominin durumunu tartışmaya açarken, büyümenin enflasyonla mücadeleye tercih edilmesi yaklaşımının Türk siyasetinin uzun yıllardır ekonomide uyguladığı temel yaklaşımlardan biri olduğuna dikkati çekti ve “Ekonomi büyüyorsa iktidar partisinin başka alanlarda yaptığı yanlışlar ve hataların görmezden gelineceğine inanılır. Ki bu, geçmiş seçimlerdeki sonuçlarla büyük ölçüde doğrulanmıştır. Ne var ki enflasyonun bu kadar yükseldiği ve yükselmeye devam ettiği, hayat pahalılığının öne çıktığı bir ortamda, büyümenin bir kez daha yanlışları ve hataları sileceği yaklaşımı geçerli olmayabilir” dedi. 

Risk primi çok yüksek

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Özatay, yüksek risk priminin büyümenin sürdürülebilir olmadığına işaret ettiğini kaydededen Özatay, “Potansiyeliniz civarında yüzde 5 gibi bir büyüme olabilir ama bunun çok üzerine çıkıyorsa bu enflasyonun yükselmesi gibi sorunları beraberinde getirir” dedi.

Büyüme sürdürülemez

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da hem tarihî hem de teorik örneklere bakıldığında kısa dönemde olabileceğini ancak uzun vadede enflasyonlu büyümenin yalnız şekilde sürdürülemeyeceğini söyledi. Yüksek enflasyonun yatırım iştahını azalttığını ve verimliliği düşürdüğünü dile getiren Aslanoğlu, “Bir anlamda ekonomik faaliyeti azaltıyor ve eninde sonunda yüksek faize yol açıyor. Bu yüzden büyümenin sürdürülmesi pek mümkün olmuyor. Dediğim gibi kısa vadede olabilir ama orta ve uzun vadede olmaz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

Seçime kadar böyle

Hazirandaki ek bütçeyle beraber Orta Vadeli Program’da da bütçe açığı beklentisinin tekrar arttırıldığına dikkati çeken Doç. Dr. Atılım Murat, “Yüksek bütçe açığı üzerinden gelecek büyümeyle beraber enflasyon da yüksek kalmaya devam edecek. Muhtemelen seçime kadar bu böyle devam edecek. Yüksek bütçe açığı, hissedilen değil rakamsal olarak büyümenin güçlü kalması ve yüksek enflasyon ortamı seçime kadar devam edecektir.”

Haber Merkezi

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