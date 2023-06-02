SEÇİM SONRASINDA EKONOMİK GÖSTERGELER, ZATEN VAR OLAN VAHİM TABLONUN GİDEREK DAHA DA AĞIRLAŞTIĞINA İŞARET EDİYOR.

DÖVİZ, FAİZ VE ZAMLAR

Para piyasasındaki sıkıntı ilk önce dövizde kendisini gösterdi. Seçime kadar baskılanan döviz kuru, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından tekrar yükselişe geçti. Faizler tutulamıyor. Mevduat faizleri 40, tüketici faizleri 50 bandını aştı. Seçimler biter bitmez, zam haberleri birbiri ardına gelmeye başladı.

DIŞ TİCARET VE BÜTÇE AÇIĞI

Dış ticaret açığı ilk dört aylık verilere göre tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Bütçe açığı ciddi sorun oluşturmaya, dış borçlar yükselermeye devam ediyor. Halkın alım gücünün düşüklüğü ile yüksek enflasyonun getirdiği yük ve girdi maliyetlerindeki artış, yine öncelikli sıkıntıların başında geliyor.

***

Ekonomide alarm zilleri

Ekonomi verileri iç açıcı değil. Ürünlere zam üstüne zam gelirken döviz kurunun yükselişi de durdurulamıyor.

Türkiye’de seçimler AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “zaferiyle” sonuçlandı. Kazanmanın süren ekonomik krize ve 21 yıllık iktidar dönemindeki yıpranmışlığına rağmen nasıl birinci çıktığı, muhalefetin de neden kaybettiği tartışılmaya devam ediyor. Bunlar sürerken halk yine önceliğini yanı alım gücünün düşüklüğüne, yüksek enflasyonun getirdiği yük ve girdi maliyetlerindeki artış gibi konulara döndü. Para piyasasındaki sıkıntı ilk önce dövizde kendini gösterdi. Seçime kadar baskılanan döviz kuru, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından tekrar yükselişe geçti. Faizler tutulamıyor. Mevduat faizleri 40, tüketici faizleri ise çoktan 50 bandını aştı. Seçimler biter bitmez, zam haberleri birbiri ardına gelmeye başladı. Dış ticaret açığı ilk dört aylık verilere göre tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Bütçe meselesi ciddi sorun oluşturmaya, dış borçlar da yükselerek devam ediyor. Tabiri caizse Türkiye ekonomisinde alarm zilleri çalışıyor.

Mevcut politikalarla darboğazdan çıkılamaz

Independent Türkçe’nin haberine göre, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, şimdiye kadar yapılanların tam tersini yaparak Türkiye’nin ekonomik darboğazdan çıkmasının mümkün olduğunu kaydeden Alkin, “Örneğin ne yaptık? Belli bir politikada ısrar ettik. Yani enflasyonun çok yüksek olduğu bir zamanda faizleri yükseltmek yerine düşürerek büyümeyi garanti altına almaya çalışan bir politika izlendi ve faizin düşüklüğü ekonomi literatüründe var olmayan bir tezle desteklemeye çalışıldı” yorumunda bulundu. İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz da Alkin ile benzer görüşte. Türkiye’nin şu anki politikalarla darboğazdan çıkamayacağına değinen Yılmaz, ekonomi yönetiminin mutlaka değişiklik yapması gerektiğini söyledi.

Oğuz Demir: Adil olunursa ekonomi düzelir

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir ise büyük bir ekonomi olan Türkiye’nin ekonomik krizden çıkmasının mümkün olduğunu söyledi. Demir’e göre ülkenin içinde bulunduğu ve krize sokan politikalardan vazgeçilirse, büyümesi, istikrarı gözeten ve daha adil bir politika uygulanırsa Türkiye ekonomisini düzeltebilir. Türkiye’nin daha önce benzer birçok kriz yaşadığını ve her seferinde bunu atlatmayı başardığını dile getiren Demir, “Ülkenin krize girmesinin nedeni yanlış politikaların uygulanmasından kaynaklanıyordu, bugün doğru işler yapılırsa elbette düzelir” diye konuştu. İstikrarlı, güven veren ve dünyaya entegre işlerin yapılmasının önemine vurgu yapan Doç. Dr. Oğuz Demir, sözlerini şöyle tamamladı: Çünkü Türkiye’yi krize sokan olumsuzluklar bunlardı. Doğru adımların atılmamasıydı. Buna tam olarak Ortodoks politikalar diyemem. Zira Ortodoks politikalar tek başına uygulandığında uzun zamandır bedel ödeyen kitlelere daha fazla yük getirildi. Dolayısıyla daha akılcı ve bir yere bağlı kalmadan doğru politikaların uygulanması ülkeyi krizden çıkarabilir.”

Haber Merkezi

***

Böyle bir yağma görülmedi

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Dr. Bilge Yılmaz, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun 1990’lardan beter olduğunu belirtti.

Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından katıldığı bir yayından kesit paylaştı. Yılmaz paylaşımında, şunları söyledi: “İktidarda ülkenin nereye gittiğini gören, aklı başında, vatanını seven tek bir kişi yok mu? Döviz kurunu tutabilecek rezerv kalmayınca sermaye kontrollerini sıkıştıran AK Parti iktidarı, şimdi de dolara fahiş faiz vermeye başladı. Yaşadıklarımız 90’lardan beter. O zaman bir özel bankanın (İmarbank) dövize fahiş faiz verdiğini görmüştük. Bugün ise iktidarın ikbali ve saplantılı ekonomi politikaları nedeniyle KKM’de dolara %55 faiz veriliyor. Tarih böyle bir savrulma, böyle bir basiretsizlik, böyle bir yağma görmemiştir.”

Ankara - Mehmet Kara