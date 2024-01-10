Ekonomide güven adaletle sağlanır

Prof Dr. Ahmet Çelik Kurtoğlu, T24’te “Enflasyon” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında Kurtoğlu şunları söyledi: “Öncelikle piyasadaki tahribatı onarmak, özellikle hukuk, adalet sistemindeki vahim yanlışları gidererek, ekonominin en önemli girdisi olan “güven”i yeniden kurmaktır. Enflasyon, satın alma gücünün zayıflaması, bireylerin sıkıntı çektiği ve en önemli olarak “ahlak zafiyetini” getiren sorunlardır. Para politikasından daha önemli olarak “güven” unsurunun göstergesi olan saydamlık ve adalet yerine getirildikten sonra bilimin gösterdiği yönde ve büyüklükte para politikası sonuç verebilir.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 107

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.