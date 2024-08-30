Ekonomide güven düşüşü sürüyor

Ekonomik güven endeksi Ağustos’ta aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 93,1 oldu. Böylece endeks, Mayıs 2021’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 93,1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, temmuzda 94,4 olan endeks, ağustosta yüzde 1,3 azalışla 93,1’e düştü. Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,6 artarak 76,4’e çıktı. Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,7 düşüşle 98 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 azalışla 111,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 artarak 107,9, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,1 yükselişle 88 değerini aldı. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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