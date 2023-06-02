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Ekonomide makule dönüş zorunluluk

02 Haziran 2023, Cuma 18:49
TEPAV İcra Direktörü Güven Sak “Türk ekonomisinde makul ekonomik politikaya dönüş bir zorunluluk” dedi.

Aylardır Türkiye gündemini meşgul eden seçimin tamamlanmasından sonra şimdi en çok merak edilen konulardan biri ekonominin geleceği. Seçimden hemen sonraki gün benzine zam yapılması, başka birçok zam haberinin de yolda olduğu duyumları bundan sonra nasıl bir ekonomik tabloyla karşılaşılacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Türk ekonomisi açısından iyimser olabilmenin mümkün olmadığını söyleyen Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İcra Direktörü Güven Sak, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada siyasetteki “atomizasyon sürecinin” bu seçimde son derece belirginleştiğini savundu.

Söylediklerinden vazgeçmesi gerekiyor

Türkiye’nin mevcut ekonomi programını, ‘ekonomi politikası taklidi yapan bir düzenleme paketi’ olarak niteleyen Güven Sak, “Şimdi ondan vaz mı geçeceğiz yoksa vazgeçmeyecek miyiz? Onun belirleneceği bir aşamadayız. Erdoğan’ın bu seçim başarısından sonra Türkiye ekonomisinin istikrar kazanması açısından daha önce söylediklerinden vazgeçmesi gerekiyor. Eğer öyle yapmazsa o zaman Türk ekonomisinin bir nevi ‘Arjantinleşmesi’ sürecinin çok yakında, iki ay içinde başladığını göreceğiz. Daha evvel Türk Lirası hızlı değer kaybına uğradı ama biz son dönemde hiç akımların durduğu, fon akımlarının durduğu bir dönemi ciddi bir şekilde yaşamadık” diye konuştu.

İmkansız hale gelecek

“Türkiye’de makule dönüş bir zorunluluk” diyen Güven Sak, “Türkiye’nin makul bir ekonomi politikası çerçevesine ihtiyacı var ama o makule dönüş için gereken kredibilite, onu yönlendirmek için gereken kredibilite bizim yeni seçilmiş cumhurbaşkanımızda yok. Dolayısıyla öyle bir açmazımız var. Şimdi kim gelirse gelsin önce, cumhurbaşkanına iki tane cümle söylemesi lazım. Onu söyleyebilecek tek kişi olduğunu da zannetmiyorum” ifadelerini kullandı. Sak, “Son dönemdeki manasız politikaların temelindeki ‘faizi düşüreceğiz, enflasyon düşecek’ diye gereksiz bir önermeyle, manasız bir önerme ile başladık bütün bu sürece. O da kurda çok hızlı bir değer kaybına yol açtı. Bunun üzerine o semptomu tedavi etmek için bir dizi daha bozucu tedbirler alındı, serbestliği, özgürlükleri kısıtlayıcı bir dizi tedbir alındı, şimdi dolayısıyla önümüzdeki süreçte kuru burada tutmak giderek daha zor alıyor. Hatta zor demeyeyim imkansız hale gelecek” uyarısında bulundu.

Yabancı yatırımcılar kaçtı

Güven Sak, doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’yi artık tercih etmediğini de söyledi. Maliyeti açısından bakıldığında bu son seçimin Erdoğan’ın başarı kazandığı en pahalı seçim olduğu görüşünü dile getiren Sak, “Dolayısıyla şimdi o maliyeti de kendisinin katlanması gerekecek. O maliyeti bir şekilde taşıyabilmek için de bütçeden başlayıp bir dizi düzenlemenin yapılması, tedbirin alınması gerekiyor önümüzdeki dönemde, kurdaki gelişme de yani Türk Lirası’nın daha fazla değer kaybetmesi de ona yardımcı olmayacak“ dedi. 

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