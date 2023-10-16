Ekonomide tablo ağırlaşıyor

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çabalarına rağmen ülkeye döviz girmediğini belirterek, “Acil döviz kaynağı aranıp bulunamazken, önümüzdeki dönemde döviz açığının daha da büyümesi kaçınılmaz olacak. Savaş nedeniyle yükselecek enerji fiyatlarının durumu iyice ağırlaştırması beklenirken, Rusya’ya doğalgaz borcu için çıkan rakamlar tabloyu iyice ağırlaştırıyor” yorumunu yaptı.

Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çabalarına rağmen ülkeye döviz girmediğini belirterek, “Seçim ekonomisinin faturasını, hem ülke hem vatandaş olarak, henüz ödemeye başlıyoruz ve yük iyice ağırlaştı. Şunu unutmayalım; Eylül ve Ekim ayları cari fazla verilen aylar oluyor. Buna rağmen ekonomi yönetimi kuru tutabilmek için döviz rezervinden satmaya devam ediyor. Swap hariç kamu dahil net rezervler eksi 65 milyar dolara kadar indi, cari fazla varken bile, rezervler geçtiğimiz hafta yatay seyretti. Kasım’la birlikte, mevsimsel olarak, en az 5-6 ay sürecek yeni bir cari açık vereceğimiz döneme giriyoruz” diye yazdı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 402

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.