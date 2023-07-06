Ekonomideki hiçbir öngörü tutmuyor... Kredi faizleri çıktı, mevduat faizleri düştü

Bankacılık sektörü kaynakları yıllık ihtiyaç kredi faizinin bazı bankalarda yüzde 60’a kadar çıktığını, TL mevduat faizininse yüzde 40’ın altına gerilediğini vurguladı.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre MB’nin faiz üst limiti devam ettiği için politika faizi kadar güncelleme yapılsa da ticari kredide arz halen daha sınırlı bulunuyor. Bankacılık sektörü kaynakları kamu bankalarında faizlerin en az 70 baz puan arttığını kaydederken özel bankalarda ise artış 50 baz puanı geçti. İhtiyaç kredilerinde ise kamu başta olmak üzere bankacılık sektörü faizleri arttırdı. Uzunca bir süre kamu bankaları 70 bin liraya kadar ihtiyaç kredisini aylık yüzde 1,94 seviyesinden kabaca yıllık bileşik faiz yüzde 25 seviyelerinde kullandırıyordu. Bu hafta başından itibaren kamu bankaları ihtiyaç kredi faizini yüzde 2,64’e çekti. Haber Merkezi

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