Ekonomik açıdan zorluk endişesi

Barem tarafından gerçekleştirilen koronavirüsün etkileri araştırmasında toplum üzerinde ciddî bir gelecek endişesi olduğu açığa çıktı.

Görüşülen her 4 kişiden biri salgının uzaması halinde ailece ekonomik açıdan zorlanacağını dile getiriyor. Araştırma şirketi Barem, koronavirüs salgınıyla ilgili 10-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği ilk araştırmanın ardından ikinci bir araştırma daha gerçekleştirdi. Araştırma verilerine göre; toplumun koronavirüs pandemisi algısında çarpıcı değişimler söz konusu. Salgının başlarında toplumda genel olarak panik duygusu hakimken, sürecin uzaması ile birlikte bu duygu yerini büyük ölçüde gelecek endişesine bırakmış durumda. Görüşülen her dört kişiden biri salgının uzaması halinde ekonomik açıdan ailecek zor durumda kalacağından endişe ediyor. Bu endişe kadınlarda ve 25-54 yaş grubunda yüzde 80 oranla birinci sırada. Öte yandan devletin ekonomik olarak zorlanan vatandaşları destekleyeceğine inananların oranı da oldukça yüksek (yüzde 71). İlkokul ve altı eğitimli grupta bu oran yüzde 80’e kadar çıkıyor. Devletin desteğine inanç yüksek olsa da, gelecek kaygısının önüne geçemiyor.

5 kişiden 4’ü “hazırlıklıyım” diyor

Yüksek kaygı sebebiyle, yine beş kişiden dördü, salgının uzun sürme olasılığına karşı evde her türlü hazırlığı yaptığını söylüyor. Bu söylem, 65 yaş ve üzerinde yüzde 89 ile daha yüksek oranda seyrediyor. Bu arada, araştırmaya göre, 5 kişiden 4’ü sokağa çıkma yasağının âcilen bütün topluma uygulanması gerektiğini düşünüyor. Bu düşünceye katılım kadınlarda (% 83) ve orta yaş grubunda 35-54 yaş grubunda (% 84) biraz daha yüksek. Bu sonuç, geçtiğimiz haftasonu alınan yasak kararını halkın onaylamasını ve yasağa riayet etmesini açıklar nitelikte. Araştırma “Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi” yöntemiyle, 15 yaş ve üzeri Türkiye temsili 1007 kişi ile 25-30 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İstanbul - Muhammed Okur