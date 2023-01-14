Ekonomik durgunluk resmîleşti

Ekonomide alınan hatalı kararların faturası her geçen gün ağırlaşırken, makroekonomik göstergeler durgunluğa işaret etmeye devam ediyor. Dış ticaret açığı, ithalat rekor kırarken, istihdam da yerinde sayıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), açıkladığı dış ticaret haddi durgunluk sinyallerinin güçlendiğine işaret etti. TÜİK, 2022 yılı Kasım ayı Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre dış ticaret haddinin Kasım ayında 2,8 puan azalarak 78,8 olduğunu açıkladı. İhracat miktar endeksi yüzde 3,8 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 9,8 arttı. Üretim düşerken, tüketim de patladı. Perakende satış hacmi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 arttı. Karar’ın haberine göre, sanayi üretimi kasımda yıllık bazda yüzde 1,3 azaldı. Ekimde üretim yıllık bazda yüzde 3,2 artmıştı. Böylece sanayi üretimi 29 ay sonra ilk kez yıllık bazda düşmüş oldu. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,9 azaldı. Haber Merkezi

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