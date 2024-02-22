Ekonomik durgunluk satışları etkiliyor

BAKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, durgunlaşan ekonominin konut satışlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Musa Aydın - İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 azalarak 2 bin 61 oldu. Bu rakamlar, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi koşulların konut sektörüne yansımasını çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

GYODER Yönetim Kurulu Üyesi ve BAKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, konut üretimi ve inşaat sektöründeki gelişmeleri değerlendiirken, “Konut alıcılarının talebi, yüksek faiz oranları, enflasyon, döviz kurları nedeniyle ciddi şekilde düşmüş görünüyor. Konut üreticileri de maalesef maliyetlerini karşılayabilmek için fiyatlarını artırmak zorunda kalıyor. Bu da haliyle konut satışlarını daha da olumsuz etkiliyor. Durgunlaşan ekonomi de konut satışlarını olumsuz etkileyen faktörlerden biri. Böyle olunca ekonomideki genel yavaşlama, insanların yatırım amaçlı konut alımlarını azalttı” dedi.

Canlanma için yeni adımlar atılmalı

Bakgör, ayrıca, “Konut sektörünün canlanması için acil önlemler alınması gerekiyor. Öncelikle faiz oranlarının düşürülmesi, konut kredisi imkânlarının artırılması, vergi indirimleri ve teşvikler sağlanması gerekiyor. Ayrıca yabancı yatırımcıların konut almasını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması, konut stokunun eritilmesine katkı sağlayacaktır. Kısacası konut sektörünün sorunlarının çözülmesi ve desteklenmesi, ülke ekonomisinin büyümesi ve kalkınması için hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.