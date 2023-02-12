Ekonomik fatura 25 milyar doları aşacak

Geride kalanları da hem yeni bir hayat kurmak hem de ekonomik olarak ayakta durmak açısından çok zorlu günler bekliyor.

Maraş merkezli depremler, 13,4 milyon kişinin yaşadığı 10 ilde yıkıma neden oldu. Bu 10 il, Türkiye’nin 241 milyar dolarlık milli gelirinin yüzde 9,3’ünü karşılıyor. Depremin ekonomiye maliyeti en az 25 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Maraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 19 Ağustos Marmara depreminden daha fazla can kaybına neden oldu. Enkaz altında son nefesini verenlerin sayısının çok daha fazla artmasından endişe edilirken, geride kalanları da hem yeni bir hayat kurmak hem de ekonomik olarak ayakta durmak açısından çok zorlu günler bekliyor. Maraş depreminin yıkımlara yol açtığı 10 ilde (Maraş, Hatay, Adıyaman, Antep, Malatya, Osmaniye, Adana, Kilis, Urfa, Diyarbakır) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 13,4 milyon kişi yaşıyor. Bu rakam, Türkiye nüfusunun yüzde 15,7’sine karşılık geliyor. Haber Merkezi

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