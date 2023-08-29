Ekonomik güven baş aşağı

Genel seçimlerin öncesinde artış gösteren ekonomik güven endeksi, seçimin ardından kur artışı ve yapılan zamların etkisiyle üç aylık düşüşüne devam etti.

Karar’ın haberine göre, ağustos ayında 94,1 değerine kadar düşen endeks, mayıstan bu güne 9,6 puanlık sert düşüş kaydetti. Bu şekilde ekonomik güven, son bir yılın en düşük seviyesine inmiş oldu. Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 15,1 oranında azalarak 68,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 115,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 114,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 87,4 değerini aldı. Haber Merkezi

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