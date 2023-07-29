Ekonomik güven endeksi son 4 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda 101,1 iken temmuzda yüzde 1,8 azalarak 99,3 oldu. Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 5,9 düşerek 80,1’e geriledi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,8 azalışla 104,9 olarak gerçekleşti. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 88,1 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 azalışla 117,3 olurken perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 2,6 gerilemeyle 114,7’ye düştü. AA

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